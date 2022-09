Ottweiler feiert : Noch bis Dienstag geht es rund auf der Kirmes

Ottweiler Im Stadtteil Neumünster gibt es dann auch noch die Hammelskerb.

Die Bedienung im Restaurant Nassauer kommt kaum nach, so viel Betrieb herrscht auf der Terrasse am Schlossplatz. Auch kämpfen die Kellnerinnen und Kellner gegen die Lautstärke an – es ist wieder Kirmes in Ottweiler. Die Musik, die aus allen Lautsprechern der Kirmesstände und Fahrgeschäfte dröhnt und die Sirenen, die ertönen, mischen sich zu einem kakophonischen Gesamtkunstwerk.