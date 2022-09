Stadt Ottweiler informiert : Fünf Tage lang will Ottweiler ausgelassen feiern

Kirmesimpressionen aus Ottweiler Foto: Ralf Hoffmann

Ottweiler Ausgelassene Kirmestage stehen vom 2. bis 6. September in Ottweiler an. Laute Musik erklingt. Am Anfang steht der Fassanstich im Bereich Im Alten Weiher an diesem Freitag, 2. September, um 19 Uhr. Als gut besucht erweisen sich stets die nachfolgenden Kirmestage mit ihren Aktivitäten wie die Ziegelhütter Scheunenkirmes und die traditionelle Hammelskerb mit Hammelstanz im Stadtteil Neumünster, wie die Stadtpressestelle weiter schreibt.