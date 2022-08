Kirmes in Hasborn : Bartholomäus-Kirmes startet am Freitag

Nach zweijähriger Pause startet an diesem Wochenende wieder die Bartholomäus-Kirmes in Hasborn. Hier ein Bild aus dem Jahr 2019. Foto: Elke Neis

Hasborn-Dautweiler Nach zweijähriger Pause startet an kommenden Wochenende wieder die Bartholomäus-Kirmes in Hasborn. Mit dabei in diesem Jahr, sechs große Fahrgeschäfte, ein großes Festzelt und jede Menge Live-Musik.

Die Kirmes in Hasborn-Dautweiler wird nach zwei Jahren Abstinenz wieder gefeiert. Los geht es am Freitag, 26. August, wie ein Sprecher der Gemeinde mitteilt. Auf ein durch die Vereine und die Schausteller finanziertes Feuerwerk wird in diesem Jahr insbesondere wegen der Trockenheit, aber auch der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges zwar verzichtet, allerdings ist der Kirmesplatz wieder vollständig gefüllt.

So konnten in diesem Jahr sogar sechs große Fahrgeschäfte und damit mehr als 2019 gewonnen werden. Ortsvorsteher Martin Backes freut es, dass sowohl die beteiligten Vereine (Musikverein, Tennisverein, SV Rot Weiß Hasborn und Kisoboka, MGV, Alphornbläser) als auch die Schausteller nach der Zwangspause durch Corona ein solch großes Engagement an den Tag legen. „Ohne die Vereine, die auch finanziell in Vorlage und damit ins Risiko gehen, wäre die Kirmes in dieser Form nicht möglich“, so der Ortsvorsteher.

Darüber hinaus ist die Unterstützung der Gemeinde Tholey, vor allem des Bauhofes essenziell, um die Kirmes so durchführen zu können. Der Ortsvorsteher hofft daher auf ein reges Kirmestreiben, ist sich aber sicher, dass neben den Hasbornern und Dautweilern auch viele andere Besucher auf den Platz und zu den Wirten strömen.

Mit dem Kirmesspiel der ersten Mannschaft gegen Eppelborn am Freitag, 26. August, um 19 Uhr, wird der Beginn der Kirmes eingeläutet, danach gibt es den traditionellen Kirmesumtrunk im Waldstadion.

Am Samstag erwarten die Besucher gleich mehrere Höhepunkte, wie es vonseiten der Gemeinde heißt. So gibt es um 19.30 Uhr den Fassanstich und danach Live-Musik im Festzelt.

Sonntagnachmittags lockt es traditionell viele Familien auf den Kirmesplatz. Neben den traditionellen Fahrgeschäften und Ständen mit Süßwaren wie Zuckerwatte und Lebkuchenherzen wird es um 17 Uhr eine Zaubershow mit Martin Mathias geben.

Bereits um 15 Uhr spielt die zweite Mannschaft des SV RWH gegen die zweite Mannschaft des VfB Theley im Waldstadion, heißt es in der Ankündigung weiter.

Nach der Messe zum Kirmesmontag um 10 Uhr geht das Programm im Festzelt weiter mit dem Hasborner Musikverein, dem MGV sowie den Alphornbläsern und dem traditionellen Frühschoppen.

Ab dem frühen Abend wird dann wieder Live-Musik im Zelt gespielt, bevor am Dienstag der Familientag mit Kaffee und Kuchen, bereitgestellt durch den Verein Kisoboka), startet.