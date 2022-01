Über Generationen hinweg : Kita-Kinder backen Plätzchen für Senioren

Wiebelskirchen Seit Januar 2020 besteht zwischen der Kita Freiherr-vom-Stein in Wiebelskirchen und der Alten- und Pflegeeinrichtung Annaheim eine Kooperation. Hierbei waren Besuche der Kinder im Annaheim geplant, um mit den älteren Menschen gemeinsam zu singen, zu backen oder zu kochen.

Leider mussten wegen der Pandemie die Aktivitäten bis auf weiteres aufs Eis gelegt werden, wie die Kreisstadt Neunkirchen mitteilt. Nichts desto trotz ließen es sich die Kinder nicht nehmen, Plätzchen zu backen und diese anschließend für die Seniorinnen und Senioren einzupacken, um ihnen mit ein paar lieben Grüßen die Weihnachtszeit zu versüßen. Zu St. Martin hatten die Kita-Kinder bereits Spielsachen, Bücher und Kuscheltiere für bedürftige Kinder in Neunkirchen gesammelt. Insgesamt konnten mehr als 150 schön verpackte Päckchen an die Tafel in Neunkirchen übergeben werden, die an bedürftige Familien mit Kindern verteilt wurden. In der Kita Freiherr-vom-Stein lernten so bereits die Kleinen, so die Stadt, wie wichtig ein soziales Miteinander ist und Menschen, denen es nicht so gut geht, ein bisschen Freude zu bringen.