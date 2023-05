Führung Die Saarengeti kennenlernen bei einer Wanderung

Am Sonntag, 28. Mai, um 10 Uhr bietet die TKN eine spannende geführte Wanderung durch die Saarengeti an. Auf der sechs Kilometer langen Strecke veranschaulicht der Gästeführer Norbert Morawietz das Projekt und erläutert die Abhängigkeit und das Zusammenwirken von Kleinst- und Kleinlebewesen, Vögeln und den Weidetieren in dieser schönen, naturbelassenen Umgebung.