Konzert in Wemmetsweiler Hexenrock mit der Band Clang und dem Sinfonischen Blasorchester an Hexennacht in Wemmetsweiler

Wemmetsweiler · Eine ungewöhnliche musikalische Mischung erwartet Musikliebhaber in der Hexennacht, Sonntag, 30. April, 20 Uhr, in der Sporthalle Wemmetsweiler, Talstraße 10. Die Rockband Clang teilt sich mit dem Sinfonischen Blasorchester (Leitung: Stefan Barth) in der Sporthalle eine gemeinsame Bühne und lädt zum „Hexenrock“.

27.04.2023, 17:18 Uhr

Clang sind (von links): Jochen Huppert, Philip Thelen, Alexander Noß, Gerhard Scheid, Nathalie Schwochow, Fabian Scheid. Foto: Maria Boewen-Dörr

Von Maria Boewen-Dörr