Führung in Landsweiler-Reden Den Erlebnisort Reden kennenlernen

Die Führung startet am Sonntag, 11. Juni um 11 Uhr. Treffpunkt ist an der Statue des Redener Hannes, Am Bergwerk Reden 10, 66578 Schiffweiler. Die Teilnahme an dem rund 90-minütigen Programm kostet fünf Euro pro Person. Inhaber der Saarland-Card nehmen kostenfrei an der Führung teil. Tickets online unter: www.erlebnisort.reden.de.