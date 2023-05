Fußball Preußen sind zurück in der Saarlandliga

Lange mussten sie zittern, dann brach grenzenloser Jubel aus: Fußball-Verbandsligist SV Preußen Merchweiler hat am Mittwoch durch den 1:0 (0:0)-Sieg vor 370 Zuschauern beim VfB Theley den Gewinn der Meisterschaft perfekt gemacht. Der Treffer fiel erst neun Minuten vor Schluss: Lukas Paulus erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball und spielte die Kugel auf die linke Seite zu Lukas Pirron. Der leitete das Leder weiter in den Lauf von Jan Stoll. Dessen Flanke kam an den zweiten Pfosten zum dorthin durchgestarteten Paulus. Der schraubte sich in die Luft und köpfte das Leder in hohem Bogen über Theleys chancenlosen Torwart Johannes Wagner hinweg ins Tor.