Erste Historische Wanderung des Vereins für Heimatkunde Merzig e.V. Erste historische Wanderung des Vereins für Heimatkunde war ein voller Erfolg

Am Ende der Kapellenstraße erhielt die Wandergruppe von Martin Lang, dem Vorsitzenden des Vereins für Heimatkunde Merzig, einen Kurzvortrag zur Festungsbau am Kreuzberg und seiner militärischen Bedeutung im Gesamtkontext des ehemaligen Westwalls. Anschließend wurde der sogenannte „Fellenberg-Hain“ besichtigt, eine ehemalige Parkanlage, die im 19. Jahrhundert durch Wilhelm Tell von Fellenberg angelegt wurde.