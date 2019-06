Neunkirchen Unbekannte klauen Mofa in Furpach.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Straße „Beim Wallratsroth“ in Furpach ein rot-weißes Mofa der Marke Peugeot gestohlen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Das Gefährt war dort zum Parken abgestellt. Hinweise an die Polizei Neunkirchen unter Tel. (0 68 21) 20 30.