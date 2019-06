Polizeibericht : Wer kann etwas zu Unfall sagen?

Neunkirchen Zu einem Unfall in der Kirkeler Straße in Neunkirchen sucht die Polizei Zeugen.

Über den Unfallhergang herrscht keine Einigkeit, die Polizei sucht Zeugen: Am Montag gegen 17.15 Uhr wurden zwei Autos bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kirkeler Straße in Neunkirchen beschädigt. Wie die Polizei weiter erläutert, waren ein blauer Peugeot Boxer und ein blauer Renault Scenic zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Da der Unfallhergang derzeit nicht geklärt ist, sucht die Polizei Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.