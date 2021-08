Freizeittipps für den Kreis Neunkirchen : Tierisch was los im Neunkircher Zoo

Erdmännchen Nachwuchs Zoo Neunkirchen 2020_03_15 Foto: Thomas Reinhardt

Neunkirchen Für jeden etwas dabei: Von Fußball bis Freibadbesuch reichen die Freizeitmöglichkeiten im Kreis Neunkirchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von HEK Redakteurin

Tierisch was los im Neunkircher Zoo

Zur Sommeraktion „Tierisch was los für Klein und Groß“ laden am Sonntag, 29. August, ab 10 Uhr der Neunkircher Zoo und die AOK ein. Bis 17 Uhr erwartet alle Besucher ein interessantes und abwechslungsreiches Programm mit vielen Aktionen für Kinder und die ganze Familie. Neben dem Auftritt eines Zauberers ist auch für die musikalische Unterhaltung gesorgt. Geschenke für alle kleinen Besucher gibt es auch. Wie gewohnt finden die Flugvorführungen der Falknerei statt. Die Veranstaltung kostet keinen zusätzlichen Eintritt, nur den regulären Eintrittspreis. Aus Pandemiegründen und zur Sicherheit aller Teilnehmenden gilt an diesem Tag allerdings: Eintritt nur für Geimpfte, Getestete oder Genesene. Die Teststation am Zoo ist an diesem Tag für alle bereit.

Countdown läuft in den Freibädern

Ende August können alle Wasserratten und Schwimmbegeisterte noch ein letztes Mal ihre Bahnen im Nass ziehen, denn in diesem Jahr schließen einige Freibäder im Kreis Neunkirchen wegen der unbeständigen und meist zu kühlen Witterung früher als gewohnt. Ausnahmen sind Illingen und Neunkirchen. Die Freibäder die Lakai und Wiebelskirchen sind noch mindestens bis Anfang September geöffnet. Das Freibad Sonnenborn in Uchtelfangen sogar noch bis zum 12. September, allerdings ab 30. August von 10 bis 18 Uhr. Im Freibad in Landsweiler-Reden ist der Stichtag Dienstag, 31. August – danach wird das Freibad wieder winterfest gemacht. Und auch im Ottweiler Ludwig-Jahn-Bad endet am Dienstag die Saison.

Bundeswehr kickt für guten Zweck

Die Bundeswehr-Fußball-Nationalmannschaft der Frauen wird am Donnerstag, 2. September, um 19 Uhr im Illtalstadion in Eppelborn gegen eine Regionalliga-Auswahl Saarland in einem Benefizspiel antreten. Der Erlös kommt dem Kinderhospiz- und Palliativteam Saar zugute. Damit viel in die Kasse kommt, findet eine Verlosung statt, bei der es unter anderem Autogrammfußbälle des U21-Europameisters Deutschland und des letztjährigen DFB-Pokalsiegers Borussia Dortmund gibt. Trainerin der Bundeswehr-Frauen, die bereits am 30. August anreisen werden, ist die ehemalige Nationalspielerin Kerstin Stegemann. Die Bundeswehr-Frauen spielen übrigens zum ersten Mal im Saarland Fußball.

Open-air-Musik beim Burgsonntag

Im Rahmen des Illinger Burgsonntags findet am Sonntag, 29. August, ab 18.30 Uhr ein Burg-Open-Air mit Capricorn statt. Die Band begibt sich gerne auf musikalische Entdeckungsreise durch ihre Interpretationen wenig bekannter Songs von Kings of Convenience, Kids of Adelaide, Iron & Wine, Donovan Frankenreiter und anderen. Die Musikfreunde treffen sich am Burgviereck Illingen. Die Preise für das Burg Open Air belaufen sich am Biertisch, der mit maximal sechs Personen belegt werden darf, auf 30 Euro und am Stehtisch mit maximal fünf Personen auf 25 Euro.

Familienzirkus gastiert vor Stummscher Reithalle

Der Familienzirkus „Frankordi“ gibt am Samstag, 28. August, 15 Uhr, eine Familienvorstellung auf dem Vorplatz der Stummschen Reithalle. Die Zuschauer erwartet ein buntes Programm mit Akrobatik, Jonglage, Clown-Show und vieles mehr. Der Eintritt zur Vorstellung ist kostenlos. Der Einlass ist nur gegen Vorlage eines negativen Coronatests, eines Genesenennachweises oder eines Impfnachweises möglich. Eine vorherige Anmeldung beim Jugendbüro Neunkirchen oder Quartiersmanagement Neunkirchen, die zu dem Zirkusnachmittag einladen, ist notwendig, entweder telefonisch unter (06821) 1 79 65 80 oder (06821) 20 24 16 oder per E-mail quartier@neunkirchen.de

(hek)