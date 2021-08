Neunkirchen : Inzidenzwert im Kreis Neunkirchen steigt auf 68

Foto: dpa/Britta Pedersen

Neunkirchen 21 neue Covid-Fälle wurden am Donnerstag, 26. August, gemeldet. 19 Fälle in Neunkirchen, zwei in Schiffweiler. Stand Donnerstag sind 190 Menschen im Landkreis mit dem Corona-Virus infiziert. Der Inzidenzwert im Landkreis steigt damit auf 68 (gestern: 62).