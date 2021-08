Saarbrücken : Protestanten helfen beim Eintritt in die Kirche

Saarbrücken Ein Kirchenaustritt muss nichts Endgültiges sein. Wer den Weg zurück in die evangelische Kirche sucht, bekommt ab sofort wieder Hilfe in der Johanneskirche.

(red) Wer nach dem Austritt wieder in die evangelische Kirche möchte oder zum ersten Mal eintreten will, bekommt Hilfe. Die Kircheneintrittsstelle in der Saarbrücker Johanneskirche, Cecilienstraße 2, öffnet nach den Ferien wieder regelmäßig ihre Türen. Ab dem 1. September steht ein Pfarrer, eine Pfarrerin oder ein anderer geistlicher Ansprechpartner für Fragen und Auskünfte rund um den Kircheneintritt bereit. Träger der einzigen Kircheneintrittsstelle im Saarland sind die Evangelische Kirchengemeinde St. Johann und der Kirchenkreis Saar-West. Die Stelle in der Johanneskirche bietet die Möglichkeit, sich, ohne Hürden über den Kircheneintritt zu informieren und diesen auch zu vollziehen. Menschen, die mit dem Gedanken spielen, in die evangelische Kirche einzutreten, können sich unabhängig von ihrem Wohnort dorthin wenden. In einem persönlichen Gespräch werden dann Fragen zum Kircheneintritt geklärt. Voraussetzung für einen Eintritt in die evangelische Kirche ist, dass man derzeit keiner Kirche angehört. Wer schon einmal ausgetreten ist, kann gern wieder aufgenommen werden. Ein Kircheneintritt ist darüber hinaus bei jedem Pfarramt möglich. Wegen der hohen Corona-Zahlen im Frühjahr war über Monate nur eine telefonische Beratung möglich. Das teilen die evangelischen Kirchenkreise an der Saar mit.