Baustelle : Baustelle zwischen Neunkirchen und Kohlhof

Neunkirchen Autofahrer müssen sich auf Umleitung und Verzögerungen einstellen. Die Bauarbeiten sollen bis Ende des Jahres dauern.

Wohl bis Dezember dauert die Groß-Baustelle zwischen Neunkirchen und Kohlhof. Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) erneuert die Fahrbahn der L 113 und L 114 von der Hermannstraße (L 285) in Neunkirchen bis nach Bayrisch Kohlhof auf einer Länge von insgesamt 4,8 Kilometern. Im ersten Bauabschnitt erfolgt eine Vollsperrung von der Neunkircher Hermannstraße (L 285) bis zum Kreisel an der Kirkeler Straße. Die Umleitung führt über die Fernstraße (L 113) und Steinwaldstraße (L 285). Ab Donnerstag, 26. August, wird mit den Vorarbeiten zur Fahrbahnsanierung der L 114 im Bereich „Limbacherstraße“ in Furpach und Kohlhof begonnen, wie der LfS mitteilt. Es werden defekte Rinnenplatten erneuert und Straßenabläufe ausgetauscht. Diese Vorarbeiten werden unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn mit Ampelregelung durchgeführt. Der zweite Bauabschnitt dauert von Freitag, 27. August, um 18 Uhr bis Montag, 30. August um 5 Uhr. Hier soll der Kreisel Kirkeler Straße unter Vollsperrung neu asphaltiert werden. Der Durchgangsverkehr wird weiter umgeleitet. Der Anliegerverkehr und die Besucher der Geschäfte in der Kirkeler Straße werden über Eschweilerhof, Kirkel, Limbach, Bayrisch Kohlhof, Kohlhof und Furpach nach Neunkirchen geführt. Die nachfolgenden Bauabschnitte sind in Gegenrichtung von Bayrisch Kohlhof nach Neunkirchen geplant. Die Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke ist nur begrenzt möglich. Die Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb der Baustelle zu parken.