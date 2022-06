Motorsportclub Eppelborn : Slalom auf der Kartbahn in Uchtelfangen

Uchtelfangen Motorsport-Club Eppelborn richtet Jugendturnier aus. Zuschauer an der Strecke sind willkommen.

Endlich kann wieder das Jugend-Kart-Slalomturnier des Motorsportclubs Eppelborn (MSC) stattfinden. Am kommenden Sonntag, 19. Juni, gehen die Teilnehmer im Alter von sieben bis 18 Jahren in fünf Altersklassen auf der Kartbahn „Saarlandring“, Saarbrücker Straße, in Uchtelfangen an den Start, teilt der MSC mit. Los geht es um 10.15 Uhr. Vom MSC Eppelborn gehen an den Start Paul Kewenig (K1), Constantin Böhnlein (K3), Moritz Lambert (K4), Leon Krammes (K4), Felix Böhnlein (K5) und Clara Krammes (K5). Die Teilnehmer werden einen 400 Meter langen Parcours aus Pylonengassen einzeln gegen die Uhr bewältigen, für verschobene oder umgeworfene Pylonen erhalten sie Strafpunkte. Zuschauer sind willkommen. Infos online: www.msc-eppelborn.de