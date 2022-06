Führung auf Finkrenrech : Auch die Landkreis-Rose ist hier zu finden

Dirmingen Führung durch den Rosengarten auf Finkenrech am kommenden Sonntag.

Für alle Gartenliebhaber bietet die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen am Sonntag, 19. Juni, eine Führung durch den Rosengarten des Freizeitzentrums Finkenrech in Dirmingen an. In Form einer langstieligen Rose angelegt präsentiert dieser auf 1500 Quadratmetern zahlreiche Rosen verschiedenster Klassen. Dazu zählen Kletterrosen genauso wie duftende historische Rosen und Englische Rosen.