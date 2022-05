Aktionstag in Homburg :  Aktionstag „Homburg lebt gesund“ 

Homburg Die Stadt Homburg ist zuversichtlich, in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen den Aktionstag „Homburg lebt gesund“ stattfinden lassen zu können. Als Termin wurde der Samstag, 17. September, von 10 bis 16 Uhr auf dem Christian-Weber-Platz festgelegt.

Das ausgefüllte beziehungsweise angekreuzte Formular sollte bis zum 11. Juli an die Stadt geschickt werden, und zwar unter folgender Adresse: Stadtverwaltung Homburg, Dezernat III, Jessica Jung, Am Forum 5, 66424 Homburg, Stichwort „HLG Aktionstag 2022“ oder per E-Mail an jessica.jung@homburg.de.