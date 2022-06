Museum feiert Geburtstag : Jean-Lurçat-Gesellschaft hat neue Spitze

Eppelborn Einstimmiges Votum für Matthias Kartes. Jetzt wird der 20. Geburtstag des Museums vorbereitet.

Nach einer langen Corona-bedingten Zwangspause konnten sich nun endlich wieder die Türen des Jean-Lurçat-Museums zu einer Veranstaltung öffnen. Der weltweit stattfindende internationale Museumstag ist einer der wichtigsten und am besten besuchten Termine im Museumskalender. Hierfür hatte sich das Team etwas Besonderes einfallen lassen und eine ganze Abteilung den vielfältigen Werken des saarländischen Künstlers Fritz Berberich gewidmet. Zudem fand die Mitgliederversammlung der Jean-Lurçat-Gesellschaft Eppelborn statt, deren Vorstand zu wählen war, wie es weiter heißt. Zum Nachfolger des im Januar plötzlich verstorbenen Präsidenten Günther von Bünau wurde einstimmig Matthias Kartes gewählt. Neuer Vizepräsident ist Günter Britz, in ihren Ämtern wiedergewählt wurden Manfred Alt als Schatzmeister und Katja von Bünau als Schriftführerin. Diese werden von fünf Beisitzern sowie dem Ehrenpräsidenten Hans Thome unterstützt.

Erste Aufgabe des neuen Vorstands wird die Gestaltung des Jubiläumsjahrs sein, denn das Jean-Lurçat-Museum besteht seit nunmehr 20 Jahren. Ganz in diesem Zeichen wird das Sommerfest am 3. Juli stehen, der eigentliche Festakt wird am 8. September genau auf den 20. Geburtstag begangen.