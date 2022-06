Konzert : Pop und Brasil mit Ro Gebhardt im Big Eppel

Ro Gebhardt; Nina Links Foto: Gebhardt Foto: Gebhardt

Eppelborn Am Samstag, 11. Juni, kommt der deutsche Gitarrist, Komponist, Buchautor und Dozent Ro Gebhardt in den big Eppel in Eppelborn. Dieses Mal mit einem Projekt, von dem er selbst sagt: „Nie waren die beteiligten Künstler besser aufeinander eingespielt.“ Sein Partner am Bass ist nämlich sein 15-jähriger Sohn Alec.

Hinzu kommt die Sängerin Nina Links aus Sulzbach. Unterstützt werden die drei von Drummer Jeff Herr aus Luxemburg. Ro Gebhardt hat als international renommierter Gitarrist schon auf Bühnen wie dem Blue Note oder beim Central Park Jazzfest in New York gespielt und war Gastdozent an Hochschulen in New York, in Mainz, Köln oder Malta. Er hat sich durch seine Groß-Projekte im Bereich Big-Band-Sound, Funk und Latin mit und ohne Gesang einen Namen gemacht. Doch in den big Eppel kommt er „nur“ mit Gitarre, Bass und Gesang. Neben bekannten Stücken aus der Pop- und Brasil-Ecke werden natürlich auch ein paar Songs aus eigener Feder nicht fehlen.

Nina Links absolvierte ihr Musical-Studium in Frankfurt am Main (2012) Die Saarländerin gastierte unter anderem an den Staatstheatern in Wiesbaden, Saarbrücken und Schwerin in mehreren Produktionen. . Heute lebt Nina Links in Berlin und ist Sängerin der Funk-Band MyFunkySouls. Aktuell ist sie am Saarländischen Staatstheater in den Stücken „Evita“ und „Im Weißen Rössl“ auf der Bühne zu erleben.

Jeff Herr gilt als Kulturbotschafter seines Landes Luxemburg und als einer der professionellsten Drummer im Saar-Lor-Lux-Raum.