Mitgliederversammlung : Borussia Spiesen: Vorstand dringend gesucht

Der Sportplatz der Borussia Spiesen Foto: Jennifer Klein

Spiesen Eine Sitzung für alle Interessierten an der Vorstandsarbeit ist am Dienstag, 7. September, 19 Uhr, im Vereinsheim am Gänsberg.

Neuwahlen und Ehrungen standen in der Mitgliederversammlung der Borussia Spiesen an. Zumindest der erste Punkt jedoch musste vertagt werden, denn es fanden sich im ersten Anlauf keine Nachfolger für die ausscheidenden Vorstandsmitglieder.

Vereinsvorsitzender Jens Kiefer leitete die Versammlung mit rund 50 Anwesenden. Vom Saarländischen Fußballverband war Kreisjugendleiter Patrick Wyss angereist, um vier verdiente Jugendtrainer zu ehren, wie der Verein mitteilt. So überreichte er Urkunden an Wolfgang Adami, Markus Gestier, Kai Lang und Klaus-Peter Philipp.

Info Die Geehrten: Michael Braun, Klaudia Busch, Hilar Glössner, Holger Maroldt, Salvatore Radio und Klaus-Peter Philipp (Vereinsehrennadel); Matthias Brengel, Horst Jung, Egon Rammo, Karl-Heinz Weller und Ralf Gisch (silberne Vereinsnadel); Wolfgang Adami, Arthur Gräber, Johann Kozic, Frank Kutsch, Volker Louis und Harald Ulrich (goldene Vereinsehrennadel).

Anschließend nahm Ralf Gisch als 2. Vorsitzender von Borussia Spiesen die Vereinsehrungen vor. Eine besondere Auszeichnung wurde Ferdi Matheis zuteil. Ihm wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Seit über 60 Jahren ist er Vereinsmitglied und war aktiver Spieler von der Jugendzeit bis zur AH. In den 70er Jahren gründete er die erste Frauenmannschaft des Vereins und war viele Jahre Trainer der Jugend, die ihm bis heute besonders am Herzen liegt. Außerdem hat er an unzähligen Baumaßnahmen und an der Organisation von zahlreichen Veranstaltungen maßgeblich mitgewirkt.

Spannung kam dann auf beim Tagesordnungspunkt Vorstands-Neuwahlen. Hierzu wurde Ferdi Matheis zum Versammlungsleiter bestimmt. Er bat um Vorschläge für die Vorstandsspitze, da die bisherigen Verantwortlichen, wie Vorsitzender, 2. Vorsitzender und Geschäftsführer, sich nicht mehr zur Wahl stellten. Unter den Anwesenden fanden sich jedoch keine Bewerber, und so wurde nach kurzer Diskussion beschlossen, die Vorstandswahlen komplett auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung in vier bis sechs Wochen zu verschieben, so heißt es weiter. Bis dorthin werde der bisherige Vorstand im Amt bleiben und sich weiter um Nachfolger bemühen.

Hierzu findet am Dienstag, 7. September, 19 Uhr, eine Vorstandssitzung im Vereinsheim am Gänsberg statt, wo alle Interessierten sich über die Aufgaben und Arbeit des Vorstandes informieren können. Der Verein befindet sich nach eigenen Angaben sowohl von der Mitgliederzahl als auch finanziell auf einem sehr guten Weg. Die Mitgliederzahlen seien trotz Corona sogar auf einem Höchststand und auch durch den Neubau des Kunstrasenplatzes 2018 hätten keine neuen Schulden gemacht werden müssen, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Auch die AH-Abteilung der Borussia Spiesen traf sich zur Versammlung mit Neuwahlen. Der bisherige AH-Abteilungsleiter, Ulli Zarth, gab zum Sitzungsbeginn einen kurzen Überblick über den derzeitigen Stand bei den „Alten Herren“. Seit rund 18 Monaten konnten keine Spiele oder Veranstaltungen durchgeführt werden und so wurde auch auf den Mitgliedsbeitrag verzichtet.

In dieser Saison werden drei AH-Mannschaften an den Start gehen. Die AH-A, die Freundschafts- und Pokalrunde spielt, eine AH-B tritt in der Punkte- und Pokalrunde an und ist immer noch amtierender Saarlandmeister und eine AH-C-Mannschaft spielt in der 7-er Pokalrunde.

Da Ulli Zarth sich nicht mehr als AH-Abteilungsleiter zur Wahl stellte, wurde als sein Nachfolger Thomas In der Rieden gewählt.