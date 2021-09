Kolumne : Weil die Basis die Grundlage des Fundaments ist

Wenn Parteien mit flotten Slogans werben wollen, kommt meistens nichts Gutes dabei raus.

Wie das wohl abläuft in Werbeagenturen vor so einer Wahl? Ob da Halli-Galli-Vollgas-Party angesagt ist, sobald der passende Slogan für eine Partei oder deren Kandidaten gefunden ist? „Ja, das isses, das ist stark. Knaller!“, war man sich da bestimmt sicher bei der Substantiv-Rakete „Weil das Morgen gute Ideen braucht“. Nadine Schön von der CDU fand das jedenfalls klasse. Könnte man natürlich sagen: Wenn man für das Heute schon ein paar gute Ideen hätte, könnte man dem Morgen gelassener entgegenblicken. Oder noch besser: Hätte bereits das Gestern von guten Ideen profitiert, könnte das Morgen in aller Ruhe die Füße hochlegen und seine Nägel lackieren. Aber klar: „Weil das Morgen schönen Nagellack braucht“ kommt auch nicht bei jedem Wähler an.

Christian Petry von der SPD hat sich auf das absolute Minimum an wortgewaltiger Slogan-Power beschränkt. Auf seinen Plakaten steht: „Christian Petry“. Fertig. Noch irgendein Hashtag oder so. Sonst nix. Alles gesagt, quasi. Kein Geschwafel von wegen Ideen, Sicherheit, Umwelt, Wirtschaft. Null. Einfach nur „Christian Petry“. Ach, diese SPD: Pures Understatement.

Die FDP hingegen setzt ganz auf Drama. Da beugt sich Christian Lindner im Halbdunkel über den Schreibtisch wie Marlon Brando als Colonel Kurtz in „Apocalypse Now“ und hat vor, neben und vermutlich auch hinter sich Berge an Papieren. Darunter steht: „Nie gab es mehr zu tun“. Sicher, FDP? Es gab nie mehr zu tun? In Deutschland? Ganz sicher? Oder hatte vielleicht nur Lindner nie mehr zu tun? Vielleicht ist das ja die Botschaft des Ganzen. Na, wenn der so viel zu tun hat, dann will er sicher seine Ruhe und hat für Bundespolitik und so Zeug eh gerade keine Nerven.