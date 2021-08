Verbandsbürgermeister-Kandidat der FWG für Thaleischweiler-Wallhalben : „Aktivposten“ Martin Eichert tritt zur Wahl an

Thaleischweiler-Wallhalben Thaleischweiler-Wallhalben: FWG-Versammlung kürt den 56-Jährigen zum Kandidaten für das Verbandsbürgermeister-Amt.

So war Eichert Gründungsmitglied der Freien Wähler Rheinland-Pfalz, wurde nach der Fusion der beiden FWG-Gemeindeverbände in der fusionierten Verbandsgemeinde der erste Vorsitzende des neuen Verbands, ist Schatzmeister sowohl des Bezirksverbands der Freien Wähler als auch des FWG-Kreisverbands Südwestpfalz. Im Landesverband ist er Vorsitzender des Fachbereichs 4 Energie, Umwelt, Landwirtschaft. Dem Verbandsgemeinderat Wallhalben gehörte Eichert ab 2009 an, im Rat der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben sitzt er seit 2014. Was seine Aktivitäten in sonstigen Vereinigungen betrifft, so ist er zweiter Vorsitzender des DRK Wallhalben und gehört der Feuerwehr seines Heimatorts an.