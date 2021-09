Kolumne : Fenster auf, Frischluft rein

Was den Schutz vor Corona angeht, lässt man bei Kindern viel zu viel Zeit verstreichen.

Jetzt ist er doch noch da, der Sommer. Die Schüler hätten sich zwar gefreut, wenn er sich in den vergangenen sechs Wochen öfter hätte blicken lassen, aber vielleicht steckt ja Kalkül hinter dem verspäteten erscheinen. Im Sinne der Schüler. Die sitzen nämlich seit Montag wieder in ihren Klassenzimmern, die – und das ist die gute Nachricht – zum Teil mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet sind. Die schlechte Nachricht: Sie sind nur zum Teil mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Gut, es hätte ja sein können, dass die ganze Corona-Kiste nach den Ferien beendet gewesen wäre. Dann würden Dinger jetzt nutzlos in der Ecke rumstehen. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil: Die ganze Corona-Kiste blüht wieder richtig auf, aber ausgerechnet bei den Kindern, die noch nicht geimpft sind, lässt man bei solch wichtigen Dingen viel zu viel Zeit verstreichen. Den Kommunen darf man kein Versäumnis bei der Anschaffung ankreiden. Was die Finanzierung angeht, gab es lange viel Rumgeeiere vonseiten des Bundes. Aber wie gesagt: Der Sommer ist zurück, und so können sie in den Schulen das machen, was sie seit Monaten machen: Fenster auf Durchzug und ordentlich lüften.