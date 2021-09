Aktuelle Corona-Zahlen 4./5. September : Inzidenz im Kreis Neunkirchen liegt bei 47

Kreis Neunkirchen Drei Einrichtungen im Landkreis Neunkirchen sind aktuell von Infektionsfällen betroffen.

Übers Wochenende 4./5. September meldet der Landkreis Neunkirchen 19 neue Corona-Infektionen. Der Inzidenzwert lag am Sonntag bei 47. Akut infiziert waren in unserer Region am Sonntag 239 Personen.