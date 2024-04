Neunkircher Fahrradfrühling Losradeln in den Fahrradfrühling

Der 25. Neunkircher Fahrradfrühling findet am Samstag, 20. April, 10.30 bis 15 Uhr, unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Jörg Aumann statt. Start der traditionellen Radtour der Kreisverkehrswacht Neunkirchen, die die Fahrradsaison in der Kreisstadt eröffnet, ist auf dem Stummplatz in Neunkirchen. Alle Bürgerinnen und Bürger mit einem sicheren Fahrrad und Helm sind eingeladen, mit zu radeln, teilen Kreisverkehrswacht und Stadtverwaltung mit. Die Teilnahme ist kostenlos.