Wetterprognose : Nebel, Glätte, Frost: Wetter im Saarland bleibt winterlich

Die Menschen im Saarland müssen sich weiter auf trübes und winterliches Wetter einstellen. Die Wettervorhersage im Detail.

Die Menschen im Saarland und in der Region müssen sich weiterhin auf winterliches und trübes Wetter einstellen. Am Donnerstag werde es überwiegend bewölkt, teilweise könne es regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mit. Im Bergland fällt etwas Schnee, wodurch Glätte entstehen kann. So manche Wetterapp zeigt für den Berufsverkehr am Donnerstagnachmittag für weite Teile des Saarlandes Schnee voraus. Dann müssen Autofahrer besonders vorsichtig sein. Die Temperaturen steigen auf ein bis vier Grad, in den höchsten Lagen auf minus zwei bis null Grad.