Günstige Sozialprognose : Weihnachtsamnestie für fünf Strafgefangene im Saarland

Saarbrücken Im Saarland werden in diesem Jahr fünf Strafgefangene im Zuge der Weihnachtsamnestie früher entlassen. Es handelt sich laut saarländischem Justizministerium um Gefangene, bei denen das Strafende in die Zeit bis zum 8. Januar 2023 fällt.

Im Jahr 2017 hatte es laut Ministerium bei den Anforderungen für eine Amnestie Verschärfungen gegeben. So sei eine frühere Entlassung aus dem Justizvollzug in der Regel ausgeschlossen, wenn der Gefangene wegen Sexualdelikten, grober Gewalt oder anderer schwerwiegender Delikte verurteilt wurde.

Starke Auslastung der Gefängnisse im Saarland

Die Gefängnisse in Saarbrücken und Ottweiler seien derzeit stark ausgelastet. In Saarbrücken gehe man von einem Belegungspotenzial von 642 Gefangenen aus. Derzeit seien dort 633 Gefangene untergebracht. Zu berücksichtigen sei, dass in der Anstalt seit April 2021 rund 20 Patienten des Maßregelvollzuges in einer eigenen Abteilung untergebracht seien.