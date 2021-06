Kommentar: Geplante Mountainbike-Trails in Weiskirchen : Mensch oder Natur – eine Entscheidung mit Folgen

Tief sind die Gräben zwischen dem Ortsrat Rappweiler-Zwalbach und der Gemeindeverwaltung Weiskirchen. Der Ortsrat möchte, dass die Natur auf der Gemarkung des Ortsteils möglichst unangetastet bleibt, die Gemeinde möchte sich touristisch attraktiver machen und Mountainbike-Fans die Möglichkeit geben, auf legalem Weg ihrem Hobby nachzugehen.

Keine der beiden Optionen – Mountainbike-Trails ja oder nein – ist objektiv besser oder schlechter. Die Gemeinde muss hier abwägen, was ihr lieber ist: Mensch oder Natur. Denn letztere wird in ihrem unberührten Zustand leider immer weniger, gleichzeitig ist Weiskirchen nicht nur Tourismus-, sondern auch Kurgemeinde. Und eines muss allen Beteiligten klar sein: Mountainbike-Strecken – und seien sie auch noch so naturbelassen – werden das Waldareal am Wanderpark erheblich verändern. Wer glaubt, dass dort künftig Radfahrer und Rehe friedlich koexistieren werden, irrt leider gewaltig