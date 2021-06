Diebstahl : Unbekannte klauen Katalysatoren in Weiskirchen

Weiskirchen Diebe machten sich früh morgens auf der Straße an dem Auto zu schaffen, bis sie den Besitzer warnahmen.

Von einem ziemlich dreisten Diebstahl berichtet die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland in Wadern am Dienstag: Am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr hörte ein Anwohner in der Höhenstraße in Rappweiler Geräusche vor seinem Haus. Er stellte fest, dass sich dort zwei Männer an einem abgestellten Pkw zu schaffen machten. Beim Erscheinen des Mannes flüchteten sie mit einem hellen Fahrzeug. Zuvor wurde an dem abgestellten Fahrzeug der Katalysator herausgeschnitten und entwendet. Ebenfalls ein Katalysator wurde nach Mitteilung der Polizei in der vergangenen Woche an einem abgestellten Auto in der Losheimer Straße in Weiskirchen herausgeschnitten.