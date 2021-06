Serie Feuerwehren im Kreis : Drei Einsätze für das Team der Höhenrettung

Die Leitung der Facheinheit SRHT liegt in gleichberechtigten Händen von Peter Marmitt (Mitte) und Peter Leinenbach (rechts). Jörg Krämer (links) ist der Gerätewart der Höhenrettung. Foto: eb

Merzig-Wadern Sind Rettungen von Menschen nötig, die in der Höhe oder Tiefe in eine brenzlige Lage gekommen sind, rückt das Team der Einheit Höhenrettung mit Sitz in Weiskirchen/Konfeld aus.