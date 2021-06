Bilanz für das Jahr 2020 : 23 Einsätze für Wehr Rappweiler-Zwalbach

Rappweiler-Zwalbach Löschbezirksführer Peter Marmitt blickt zurück auf das Jahr 2020 für seine Wehr. Wegen Corona sind viele Aktionen und Übungen ausgefallen.

Von Erich Brücker

Der Löschbezirk Rappweiler-Zwalbach hat seit Jahren eine konstante Mannschaft von Aktiven zusammen, „die auch echt Feuer und Flamme sind, wenn es um ihr Hobby geht“, stellt Löschbezirksführer Peter Marmitt seinen Kameraden ein gutes Zeugnis aus. 24 Feuerwehrleute, davon vier Frauen, sind bei den Aktiven seit einigen Jahren gelistet. Zu- und Abgänge waren keine registriert. Zweiter Mann im Löschbezirk ist Philipp Schäfer. Atemschutzgerätewart ist Klaus-Uwe Ewerhardy. Zur Altersabteilung zählen elf Kameraden, die sich hin und wieder im Feuerwehrgerätehaus oder bei Übungen sehen lassen, um so den kameradschaftlichen Kontakt zu erhalten.

Die Jugendwehr unter der Leitung von Schäfer hat vier Jungs und neun Mädchen in ihren Reihen. „Sie wird in den nächsten Jahren einige Nachrücker für die Aktiven vorbereiten, sodass um den Fortbestand des Löschbezirks keine Sorgen zu erwarten sind“, betont Marmitt, zumal auch durch den Altersdurchschnitt keine Abgänge in die Altersabteilung bevorstehen. Zwei Kameraden haben sich der Facheinheit Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT), die beim Löschbezirk Weiskirchen/Konfeld angesiedelt ist, angeschlossen. Löschbezirksführer Peter Marmitt ist auch Leiter der SRHT.

Info Chronik der Wehr Rappweiler-Zwalbach Bereits vor der Gründung im Jahr 1928 bestand Anfang der Zwanziger Jahre eine Pflichtfeuerwehr. Aus der Gründungsurkunde geht hervor, dass 17 Mitglieder und vier Ersatzmänner anwesend waren. Erster Brandmeister war Peter Hoff. Um 1935 bestand die Wehr aus 28 Mitgliedern. Im Jahr 1941 standen aufgrund des Zweiten Weltkrieges nicht genügend Wehrmänner zur Verfügung, weshalb der Gemeinderat vorschlug, für Rappweiler und Zwalbach eine Pflichtfeuerwehr zu bilden. Das erste Löschfahrzeug (LF 8) der Firma Metz auf einem Opel Blitz Fahrgestell wurde 1956 beschafft. Die Bauarbeiten für das jetzige Feuerwehrhaus begannen 1969 und nach dreijähriger Bauzeit konnte im Februar 1972 das neue Feuerwehrhaus in der Hochwaldstraße bezogen werden. 1976 erhielt der Löschbezirk vom Landkreis Merzig-Wadern einen neuen Schlauchwagen mit 1000 Meter B-Schlauch. Das mittlerweile 31 Jahre alte LF 8 wurde 1987 durch ein neues LF 8 mit Magirus Aufbau ersetzt. Im März 1988 wurde Peter Marmitt zum Löschbezirksführer gewählt, übt das Amt heute noch aus und wird seit 2018 vom Oberlöschmeister Philipp Schäfer unterstützt. Von 1991 bis 1994 fanden umfangreiche Modernisierungs- und Erweiterungsarbeiten am Feuerwehrhaus statt. Diese wurden größtenteils in Eigenregie von den Floriansjüngern durchgeführt. 2016 wurde das alte LF 8 durch ein LF 10 ersetzt. Zudem verfügt der Löschbezirk noch über einen Schlauchwagen (SW 2000). Die Gründung der Jugendfeuerwehr erfolgte im Jahr 1964. Sie zählt somit zu den ältesten Jugendwehren im Saarland.

An Einsätzen hatte der Löschbezirk 23 gegenüber den Vorjahren 2018 (15) und 2019 (24) zu verzeichnen. Es überwog wie bei nahezu allen Löschbezirken die technischen (neun) und nachbarlichen (elf) Hilfeleistungen bei Bränden und Unfällen oder Schadenereignissen durch Wasser und Stürme. Wurden in den Vorjahren etwa 25 Übungen durchgeführt, so waren es im Corona-Jahr nur 15, davon 13 in der Praxis, jeweils auf Gemeindeebene eine UVV- sowie eine Atemschutz-Unterweisung. Acht Arbeitseinsätze für Geräte- und Fahrzeugwartung sowie zur Instandhaltung des Feuerwehrgerätehauses standen darüber hinaus an. Für die ausgefallenen Übungen und theoretischen Unterrichte wurden als Ersatz Onlineschulungen mit guter Mitarbeit angeboten. „Sicherlich eine gute Sache, aber sie ersetzen bei weitem nicht den üblichen Übungsbetrieb. Sobald es die Witterung erlaubt, finden wieder gemeinsame Übungen in kleinen Gruppen im Außenbereich statt“, hofft der Feuerwehrmann für alle seine Einsatzkräfte auf eine baldige Rückkehr zur Normalität.

Daneben waren die Floriansjünger im Ort ebenfalls für die Allgemeinheit im Einsatz. Traditionell konnten Mitte Januar noch die ausgedienten Weihnachtsbäume in den Ortsteilen durch die Jugendfeuerwehr und einige Aktiven eingesammelt und anschließend am Feuerwehrhaus gehäckselt werden. Der Februar ließ noch die Feuerwehr-Wanderung mit gemütlichem Abschluss bei Bäckersch in Morscholz zu. Auch eine Feuersicherheitswache an Fastnacht im Bürgerhaus wurde absolviert. Noch vor dem großen Lockdown ab Mitte März konnte die Hydrantenprüfung an 155 örtlichen Wasserentnahmestellen erledigt werden. „Das war es dann auch schon an gemeinsamer Arbeit für das dörfliche Gemeinwohl“, fasst Marmitt zusammen. Wegen Corona fiel das Aufstellen des Maibaumes am Feuergerätehaus aus, ebenso die Begleitung der Prozessionen an Weißen Sonntag und Fronleichnam sowie die des Martinsumzugs. Auch das Sommerfest fiel der Pandemie zum Opfer. Als Ersatz hierfür hatten die Wehrleute unter Beachtung der Hygienevorschriften einen „Fahrbaren Mittagstisch“ aus der Feuerwehrküche für die Dorfbevölkerung angeboten. „Wir alle waren begeistert über den großen Zuspruch unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die damit sicherlich unseren ehrenamtlichen Dienst im Sinne des Brandschutzes zugunsten der Bevölkerung ausdrücken wollten, und erhielten viel Lob für diese Aktion“, zeigt sich Marmitt besonders erfreut. Diese Freude wiederum wurde dadurch getrübt, dass die traditionelle Kleidersammlung für die Bolivienhilfe ebenfalls aufgrund der Pandemie ausgefallen war, schließlich wurde diese Aktion bis dahin seit 52 Jahren ununterbrochen durch den Löschbezirk unterstützt. Auf der Ausfallliste stand ebenfalls die große Feuerwehrübung der drei örtlichen Löschbezirke Weiskirchen/Konfeld, Weierweiler und Rappweiler-Zwalbach an einem zentralen Ort mit einem größeren Szenario.