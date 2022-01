Tatorte liegen im nördlichen Saarland : Unbekannte Tatverdächtige hebt mit gestohlener EC-Karte Geld ab

Merzig Die Polizeiinspektion Merzig bittet um Mithilfe im Fall einer gestohlenen EC-Karte.

Eine bisher unbekannte Tatverdächtige steht laut Polizei im Verdacht, zunächst einer Seniorin die EC-Karte entwendet und damit in den Sparkassen-Filialen Losheim am See, Rappweiler und Freudenburg Geld abgehoben zu haben. Wie die Polizei mitteilt, liegt der Vermögensschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Anhand der Bilder der Überwachungskameras ist zu erkennen, dass die Unbekannte einen BMW fährt.