Angebot für junge Leser : Tigerbooks bei der Stadtbibliothek Wadern

Wadern Über Tigerbooks haben junge Nutzer der Stadtbibliothek Wadern jetzt Zugang zu tausenden Kinder- und Bilderbüchern. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Demnach bringt die App Geschichten beliebter Kinderbuch-Helden auf Smartphones und Tablets.

Das neue Angebot für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren ist laut Stadtverwaltung für die Nutzer der Stadtbibliothek kostenlos. Attraktiver mache die App das Lesen durch Lern- und Lesespiele, Vorlesefunktion, Animationen und Audiorekorder. Die Kinder können in der App lesen oder sich den Text vorlesen lassen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die App gibt es laut Stadtverwaltung für Mobilgeräte mit Android- oder iOS-System zum kostenlosen Download bei Google Play oder im Apple App-Store. Bei der Anmeldung wählt der Nutzer den Namen seiner Bibliothek in einem Ausklappmenü und loggt sich mit den Nutzerdaten seiner Bücherei ein. Nun stehen ihm während der Ausleihdauer von einer Woche circa 6000 Kinderbuchtitel zur Verfügung. In dieser Zeit können sich die Kinder laut Pressemitteilung beliebig oft in der App an- und abmelden. Eine erneute Ausleihe des Tigerbooks-Zugangs ist nach Ablauf der Frist möglich. Allerdings können auch einmal alle in der Stadtbibliothek vorhandenen Zugänge für die App zur gleichen Zeit ausgeliehen sein.