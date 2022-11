Einsatzkräfte weiter vor Ort : Großbrand einer Lagerhalle in Wadern: Entwarnung für Anwohner

Foto: dpa/Marcel Kusch

Update Wadern In Wadern ist am Nachmittag in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind auch am späten Abend noch vor Ort. Die Anwohner können jedoch mittlerweile entwarnt werden.

Von Eliran Kendi und Lena Ziegler

In Wadern kam es am Mittag gegen 17:00 Uhr zu einem größeren Brand einer Lagerhalle. Polizei und Feuerwehr sind auch am späten Dienstagabend noch für die Löscharbeiten vor Ort und werden auch noch weiterhin an der Brandstelle bleiben, um Wache zu halten.

Zeitweise wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Hier kann jedoch wieder Entwarnung gegeben werden.

Großbrand in Wadern: Lagerhalle einer Brennstofffirma in Flammen

Auf SZ-Anfrage teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Nordsaarland mit, dass es sich um die Lagerhalle einer Brennstofffirma in Lockweiler handelt. Polizei und Feuerwehr aus dem kompletten Landkreis Merzig-Wadern seien vor Ort gewesen.

Das Ausmaß des Brandes ist derzeit noch nicht bekannt. Über die Schadenshöhe oder die Brandursache kann die Polizei derzeit ebenfalls noch keine Angaben machen. Zur Ermittlung der Brandursache wird der Ereignisort am Mittwoch untersucht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt.