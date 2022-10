Polizei fahndet : Mann rennt nach Unfall bei Lockweiler auf Crocs davon

ILLUSTRATION - ARCHIV - 12.06.2017, Bayern, Günzburg: Auf einem Polizeifahrzeug warnt am auf der Autobahn A8 eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr nach vorläufiger Auswertung der Polizeistatistik schon zwölf Menschen tödlich verunglückt. Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Stefan Puchner

Wadern Erst hat er zwischen Lockweiler und Altland seinen Wagen in die Leitplanke gesetzt, dann wollte ihm ein Lieferbote bei der Flucht nicht helfen.

Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann erst nicht weit, weil er mit seinen Crocs Schuhe an hatte, mit denen man nicht so gut wegrennen kann. Also sprang er auf den Beifahrersitz eines Lieferdienste und forderte den Boten auf, ihn schnellstens nach Hause zu fahren. Als der Bote sich aber weigerte, sprang der Mann wieder raus und verschwand in einem Waldweg. Durch das zurückgelassene Auto konnte die Polizei schließlich nachverfolgen, um wen es sich handelt, sie hofft dennoch auf weitere Einzelheiten.