Saarbrücken-Altenkessel : Brand in Wohnhaus: Familie sitzt im Dachgeschoss fest – Ein Mann wird kurzfristig festgenommen

Saarbrücken Berufs- und freiwillige Feuerwehr haben am späten Sonntagabend einen Brand in Saarbrücken-Altenkessel gelöscht. Das Feuer war im Keller ausgebrochen. Zeitweise war der Fluchtweg übers Treppenhaus versperrt.

Ein Feuer in einem Mehrparteienhaus im Saarbrücker Stadtteil Altenkessel hat am Sonntagabend, 30. Oktober, zum Einsatz von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr gesorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand in einer Kellerwohnung ausgebrochen.

Wie ein Sprecher der Burbacher Polizei der SZ sagte, waren die Helfer gegen 21.30 Uhr alarmiert worden. Zu jenem Zeitpunkt hielten sich noch Bewohner in dem Gebäude auf. In der Dachwohnung sollten zwei Erwachsene und zwei Kinder festsitzen, die nicht rauskamen.

Dichter Rauch im Treppenhaus versperrt den Fluchtweg

Der Brand sei glimpflich ausgegangen. Die Feuerwehr habe die Lage rasch unter Kontrolle gehabt. Die Flammen konnten sich so nicht auf weitere Wohnungen ausbreiten. Zügig lüftete sie das Gebäude. So kehrten alle Bewohner noch in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurück. Die beiden Erwachsenen sowie die zwei Kinder, die über die Drehleiter betreut worden waren, kamen vorsorglich in Krankenhäuser, unter anderem in die Klinik auf dem Saarbrücker Winterberg.