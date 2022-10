Einsätze in Scheidt und Güdingen : Wohnungsbrand und Gefahrstoffaustritt - Feuerwehr Saarbrücken war am Freitagabend gleich zweimal gefordert

Saarbrücken Die Feuerwehr Saarbrücken musste am späten Freitagabend zu zwei unterschiedlichen Einsätzen ausrücken.

Kurz nach 22:00 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in der Kaiserstraße in Scheidt gemeldet. Noch auf der Anfahrt der Kräfte riefen Anrufer an, die den Brand bestätigt. Vor Ort brannte es in einer Wohnung, in der sich jedoch niemand mehr befand. Auch die übrigen Bewohner des Gebäudes konnten sich alle selbstständig Sicherheit bringen.