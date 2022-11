Einsatz in der St. Annenstraße : Schwelbrand in St. Wendel: Feuerwehr findet 67-Jährigen tot in seiner Wohnung auf

Schwelbrand in St. Wendel: Feuerwehr findet 67-Jährigen tot in seiner Wohnung auf

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Dienstagmittag zu einem Einsatz in die St. Annenstraße in St. Wendel gerufen worden. Foto: Dirk Schäfer

St. Wendel Die Einsatzkräfte wurden am Dienstag um 13.15 Uhr alarmiert. Unter dem Stichwort „Zimmerbrand mit Menschenrettung“ ging es in die St. Wendeler St. Annenstraße.

Mitten in die Stille des Feiertags mischte sich am Dienstagmittag der Klang von Martinshörnern. Mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst eilten in die St. Annenstraße in St. Wendel. Dort war in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Mit tragischen Folgen. Wie Dirk Schäfer, Brandinspekteur im Landkreis St. Wendel, berichtet, ist ein 67-jähriger Mann ums Leben gekommen.