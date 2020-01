Unterstützung für Schulen und Kindergärten : Sozialer Kaufladen Mettlach spendet an Schulen und Kitas

Mettlach Mit jeweils 100 Euro unterstützt der Soziale Kaufladen in Mettlach die Kindertagestätten und Schulen in der Gemeinde. Bei einer Feierstunde übergaben die ehrenamtlichen Helfer des Kaufladens die Spenden an die Leiter und Fördervereinsvorsitzenden der Einrichtungen.

Der Soziale Kaufladen soll Bürgern aus der Region die Möglichkeit bieten, gut erhaltene Kleidung, Haushaltsgegenstände, Fahrräder und mehr aus zweiter Hand preisgünstig zu erwerben. Vor allem sollen Familien ihre Kinder sehr kostengünstig einkleiden können.

Der Laden wird ausschließlich durch ehrenamtliches Engagement von zehn Personen aus der Gemeinde Mettlach betrieben. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, durch die Einnahmen zunächst die Miete für den Laden zu sichern und mit darüber hinaus erwirtschafteten Geldern soziale Projekte, bedürftige Familien und Kinder, sowie soziale Einrichtungen zu unterstützen.

Die ehrenamtlichen Helfer freuen sich über jegliche Unterstützung. Sei es durch die Abgabe von Spenden, das Einkaufen im Laden oder durch ein Engagement im Laden.