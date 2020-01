Haushaltsentwurf Mettlach : Mettlach will raus aus den Schulden

Mettlach Der Gemeinderat diskutiert am Mittwoch über den Haushaltsentwurf und den Beitritt zum Saarlandpakt.

Der Finanzhaushalt beinhaltet Einzahlungen von 3 487 414 Euro und Auszahlungen von 4 154 561 Euro. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten betragen 1 086 571 Euro, die Auszahlungen 945 749 Euro. „Der Haushaltsentwurf der Verwaltung, der vom Hauptausschuss vorberaten wurde, enthält zudem rund 4,15 Millionen Euro an Investitionen, die überwiegend von Zuschussmaßnahmen geprägt sind“, sagt der Verwaltungschef. „Rund eine Million Euro muss die Gemeinde hiervon selbst aufbringen.“ Im Mittelpunkt stehen nach seiner Darstellung weiter die Projekte rund um die Alte Abtei und die Feuerwachen in Mettlach und Orscholz. So sei geplant, dass es mit dem Stadtumbau West in Mettlach weitergeht. Als Vorhaben nennt der Rathauschef die Beschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge, den Dachausbau der Grundschule Orscholz und die Sanierung der Von-Vah-Straße in Faha. Die größten Batzen an Ausgaben sind nach seiner Darstellung die Kreisumlage, die mit 7,4 Millionen Euro zu Buche schlägt, die Sach- und Dienstleistungen über 4,4 Millionen Euro, Personalkosten von rund fünf Millionen Euro und die Zinsaufwendungen, die rund 500 000 Euro betragen.