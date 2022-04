Der Osterhase ist da : Ostereiersuche auf dem Baumwipfelpfad steht an

Der Osterhase kommt am Sonntag und Montag zum Baumwipfelpfad in Orscholz. Foto: Erlebnis Akademie AG/Baumwipfelpfad Saarschleife/Konrad Haseneder

Orscholz An den Feiertagen ist einiges los auf dem Baumwipfelpfad. Auch der Abenteuerwald Saarschleife öffnet wieder.

Auch in diesem Jahr haben Besucher des Baumwipfelpfades Saarschleife an der Cloef in Orscholz am Ostersonntag und Ostermontag die Möglichkeit, während der Öffnungszeiten an einer Ostereiersuche mit Rätsel auf dem Baumwipfelpfad teilzunehmen. Der Osterhase und seine Helfer haben entlang des Baumwipfelpfads Ostereier versteckt. Wer alle Eier findet und das Osterrätsel lösen kann, hat die Chance auf tolle Gewinne, wie die Betreiber ankündigen. Außerdem hat der Osterhase seinen Besuch auf dem Baumwipfelpfad angekündigt. Er wird über den Baumwipfelpfad spazieren und aus seinem Körbchen süße Überraschungen an die kleinen Gäste verteilen.