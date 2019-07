Merchingen : Aus der Band Against Remain wird Zora

Merchingen/Losheim „Querfeldein“ haben die fünf Musiker ihr neues Album genannt, das sie am Freitag, 26. Juli, ab 19.30 Uhr im Saalbau Losheim vorstellen. Im Vorprogramm spielen Indecent Behavior, Blind Bastards und Polarized.

NINA BEHR Unser Album entstand im Studio. Wir verbrachten dort zwölf Wochen, um an unseren Ideen, die wir mitgebracht haben, zu arbeiten. Die hauptsächliche „Arbeit“ ist das Hin- und Herschieben von Textzeilen, Strophen und Refrains. Dies alles passierte in dieser Zeit im Studio mit unserem Produzenten.

Tickets gibt es in allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen, im Ticket Büro in der Stadthalle und Tel (0 68 61) 9 36 70. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Zehn Jahre Bühnenerfahrung hat die Band Against Remain vorzuweisen. Von 2008 bis 2018 spielte das Quartett aus Merchingen zusammen. 2015 sicherten sich Nina Behr, Tom Bodewes, Max Brausch und Timo Bone Platz zwei des bundesweiten Wettbewerbs „RTL Com.mit Awards“. Was der Jury damals imponierte: Die Merchinger sorgten nicht nur für tolle Stimmung, sondern sie setzten sich für Obdachlose ein. Kurze Zeit später waren sie mit Nena auf Tour. Aus dem Quartett ist mittlerweile ein Quintett geworden, das am Freitag, 26. Juli, im Losheimer Saalbau sein neues Album vorstellt. Im Vorprogramm spielen die Bands Indecent Behavior, Blind Bastards und Polarized.

BEHR Die grundsätzliche Musik stammt aus der Zusammensetzung beider Gitarristen. Sie geben vor, in welche Richtung es geht. Zusammen haben wir dann die Grundlage am Bass und am Schlagzeug zusammengebastelt. Wir arbeiten in der Tat alle an einem Stück.