Losheim : Zeugen gesucht nach Diebstahl in Rettungswache

Losheim Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in der Rettungswache im Krankenhaus in Losheim auf Beutezug gegangen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen 1.20 Uhr und 2.50 Uhr.

Die Unbekannten betraten dabei das nicht verschlossene Gebäude der Rettungswache und entwendeten mehrere Gegenstände. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.