Losheim : Kunsthandwerkermarkt in Eisenbahnhalle

Am Pfingstmontag startet parallel zum Kunsthandwerkermarkt die Losheimer Museumsbahn wieder zu ihren Fahrten durch den Hochwald. Foto: Foto Georg Dollwet

Losheim An Pfingstsonntag und Pfingstmontag werden mehr als 80 Kunsthandwerker aus mehreren Ländern beim 16. Kunsthandwerkermarkt ihre Arbeiten in und um die Losheimer Eisenbahnhalle vorstellen. Das Flair dieser außergewöhnlichen, unter Denkmalschutz stehenden Halle und das hochwertige Angebot der Aussteller machten den Kunsthandwerkermarkt in den vergangenen Jahren zu etwas Besonderem.

Besucher des Marktes können ein hohes Niveau an Kunsthandwerk erwarten, bei dem ausschließlich Unikate angeboten werden. Eine große Vielfalt wird zu bewundern sein: Glaskunst, Keramik, Hausschmuck, künstlerische Postkarten, Drechselarbeiten, kreative Mode, Unikatschmuck aus Silber, Gold, Glas und Edelsteinen, Malerei, Spielzeuge aus Holz, Lederarbeiten, Holzskulpturen und Klöppelarbeiten werden unter anderem angeboten.

Zahlreiche Kunsthandwerker werden Vorführungen anbieten. Das Kunsthandwerkerbistro bietet Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Zusätzlich laden ein gemütlicher Getränkeausschank im Außenbereich sowie ein Angebot an Speisen – wie Rostwurst, ofenwarme Panini, belegte Baguettes – zum Verweilen ein.

Am Pfingstmontag startet zudem direkt nebenan die Losheimer Museumsbahn zu mehreren Fahrten auf der Hochwaldstrecke. Die Fahrten beginnen um 13.30 Uhr, 14.45 Uhr, 16 Uhr und 17.15 Uhr ab Bahnhof Losheim. Weitere Informationen hierzu unter Tel. (0 68 72) 9 01 81 00 und im Internet unter www.museumsbahn-losheim.de.