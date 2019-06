Bürgerbefragung : Losheimer wollen mehr Kontrollen

Hochbetrieb herrscht in der Saarbrücker Straße in Losheim. Der viele Verkehr nervt viele Bürger der Stauseegemeinde. Foto: Werner Krewer

Losheim Wie kann die Verkehrsbelastung in der Stauseegemeinde reduziert werden? Zu diesem Thema haben sich Bürger geäußert.

Seit Wochen wird in der Gemeinde Losheim am See intensiv über Verkehrsbelastung respektive Maßnahmen zu deren Reduzierung diskutiert. Jetzt hat die Verwaltung der Stauseegemeinde die Ergebnisse einer Bürgerbefragung zu diesem Thema vorgelegt. Zwei wichtige Erkenntnisse nennt die Verwaltung gleich vorneweg: „Fast zwei Drittel der Befragten sprechen sich für den Einsatz von stationären Geschwindigkeitsmessgeräten aus. Die Erhöhung der Verkehrskontrollen wird von über 80 Prozent der Befragten gewünscht.“ Dabei liege der Schwerpunkt der gewünschten Intensivierung von Kontrollen mit 61 Prozent auf dem fließenden Verkehr. Für die verstärkte Kontrolle des ruhenden Verkehrs (also in erster Linie von geparkten Autos) sprechen sich nach Auskunft aus dem Rathaus nur noch 21 Prozent der Befragten aus.