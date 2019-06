Stichwahl in Losheim : Losheim vor der Entscheidung

Björn Kondak, SPD-Kandidat. Foto: Ruppenthal

Losheim am See Am Pfingstsonntag läuft die Stichwahl um den Posten des Bürgermeisters zwischen Helmut Harth und Björn Kondak.

Hochspannung in der Gemeinde Losheim am See: Am Pfingstsonntag, 9. Juni, fällt dort die Entscheidung darüber, wer der künftige Verwaltungschef im Losheimer Rathaus werden wird. Amtsinhaber Lothar Christ (SPD) wird zum 30. September in den Ruhestand ausscheiden. Wer seine Nachfolge antreten wird, das entscheidet sich am Sonntag zwischen zwei Männern: dem unabhängigen Bewerber Helmut Harth (56) und dem SPD-Kandidaten Björn Kondak (37).

Helmut Harth, unabhängiger Bewerber. Foto: Ruppenthal

Im ersten Wahlgang am 26. Mai hatte der gebürtige Losheimer Harth mit 36,4 Prozent die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Björn Kondak hatte sich äußerst knapp gegen den Kandidaten der CDU, Norbert Müller, behauptet: Ein hauchdünner Vorsprung von 14 Stimmen reicht dem Ortsvorsteher von Rimlingen aus, um in die Stichwahl zu kommen. Kondaks Rückstand auf Harth betrug nach der ersten Runde genau 401 Stimmen.

Bei der Wahl vor zwei Wochen, die parallel zu den Kommunalwahlen und der Europawahl stattfand, hatten noch 70 Prozent der gut 13 300 wahlberechtigten Losheimer Bürger ihre Stimme abgegeben. Ob diese hohe Wahlbeteiligung beim zweiten Wahlgang wieder erreicht werden kann, scheint fraglich. Allerdings haben seit der ersten Wahl nach Informationen der Gemeinde fast 440 Wahlberechtigte zusätzlich die Zusendung von Briefwahlunterlagen beantragt: Am 26. Mai hatte die Gemeinde 2340 Wahlscheine verschickt, die die Stimmabgabe per Briefwahl ermöglichen. Diese 2340 Briefwähler haben auch diesmal Wahlscheine bekommen. Für die Stichwahl stieg diese Zahl auf rund 2780. Offen ist jedoch, ob alle diejenigen, die Briefwahlunterlagen zugeschickt bekommen haben, diese auch einreichen werden. Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.