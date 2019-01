später lesen Niederlosheim Losheimer Räte stimmen für die Kita-Sanierung Teilen

Twittern







Das Gebäude der Kindertagesstätte St. Hubertus in Niederlosheim soll so bald wie möglich umfassend saniert werden, um dort bestehende gravierende Mängel in der Bausubstanz zu beheben. Der Gemeinderat von Losheim am See hat in seiner letzten Sitzung des Jahres 2018 einstimmig den Auftrag für die Ausführungsplanung und möglichst zügige Umsetzung der anstehenden Arbeiten an ein Losheimer Architekturbüro vergeben.