Alte Tradition : Eine Robinie für die Hausbacher Schulkinder

Hausbach Und eine Stechpalme gab‘s dazu: In Hausbach stand das Wochenende im Zeichen einer kleinen Tradition – ein Baum für die eingeschulten Kinder.

Für die Hausbacher Schulanfänger wachsen seit ein paar Tagen zwei junge Bäume nahe dem Bürgerhaus. Am vergangenen Samstag haben die Hausbacher Christdemokraten diese bei einem kleinen Frühlingsfest in den Boden gesetzt. Bereits seit dem Jahr 1997 pflegt der CDU-Ortsverband diese Tradition und pflanzt für jeden Einschulungsjahrgang den jeweiligen Baum des Jahres. So waren am vergangenen Samstag insbesondere die Kinder des Dorfes, die in den Jahren 2020 und 2021 in die Grundschule Bachem eingeschult wurden, eingeladen, ihren Baum zu pflanzen. Die Dr.-Silvius-Wodarz-Stiftung, die jährlich den Baum des Jahres ausruft, um in dem jeweiligen Jahr diese Art besonders herauszustellen, hat für das Jahr 2020 die Robinie und für 2021 die Stechpalme zum Baum des Jahres gekürt. Diese beiden Baumarten besorgten die Hausbacher CDUler, um sie bei strahlendem Sonnenschein am Samstagnachmittag mit den je sechs Kindern der beiden Schuljahrgänge zu pflanzen. Auch der Rektor der Grundschule Bachem, Christoph Breinig, hatte es sich nicht nehmen lassen, nach Hausbach zu kommen und seine Schulkinder tatkräftig zu unterstützen. So reihen sich die Robinie und die Stechpalme nun neben Eberesche, Silberweide, Wacholder, Weißtanne, Walnuss und einigen Baumarten mehr in die Jahrgangsbaumallee in Hausbach ein. Neben den Bäumen wird stets eine Tafel mit Erklärungen zu dem Jahresbaum und den Namen der Kinder installiert. Dort können die Grundschulkinder von einst den Wuchs ihres jeweiligen Baumes begutachten und in Erinnerungen schwelgen.