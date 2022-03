Unfall am Samstagabend : Betrunkener rauscht mit Wagen in eine Betonmauer

Betrunkener rauscht mit Wagen in eine Betonmauer

Unfall am Samstagabend

Rissenthal Der Aufprall war so heftig, dass das Auto zurück auf die Straße schleuderte.

Ein 44-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend, 19. März, um 21.15 Uhr mit seinem Wagen in Rissenthal von der Straße abgekommen und in eine Betonmauer eines Grundstücks geknallt. Der heftige Aufprall ließ das Auto wieder zurück auf die Straße schleudern, Öl trat aus. Der Beckinger, meldet die Polizei, erlitt leichte Verletzungen. Wie sich anschließend herausstellte, hatte er vor seiner Fahrt zu tief ins Glas geschaut. Seinen Führerschein musste er inzwischen abgeben.